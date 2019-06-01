قام رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بالدعوة لعقد جلسة طارئة في الرابع جوان المقبل لمناقشة أحداث النهائي الإفريقي بين الوداد والترجي والذي حسمه الفريق التونسي لصالحه.

كما أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم السبت اجتماعا لمناقشة الأمر والحديث عن الإجراءات التي يُمكن اتخاذها حول الأحداث التي شهدها اللقاء.

وشهد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمع الوداد المغربي بالترجي التونسي مهزلة تحكيمية كبرى، حيث ألغى الحكم هدفا للفريق المغربي ورفض اللجوء إلى تقنية حكم بالفيديو " VAR"، بعد أن تبين أنها لا تشتغل.

وبعد توقف المقابلة لأكثر من ساعة، نتيجة احتجاج لاعبي ومسيري الوداد، ورفضهم إكمال المباراة دون تواجد "VAR"K أعلن "الكاف" الترجي بطلا للقارة السمراء للمرة الرابعة والثانية تواليا.

وجاء تتويج الترجي، بعد أن كان متقدما في النتيجة (1-0) سجله الدولي الجزائري يوسف بلايلي، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (1-1).