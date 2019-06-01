يتشط الناخب الوطني جمال بلماضي حاليا ندوة صحفية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، قبيل دخول "الخضر" في التربض التحضيري لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتمحورت أغلب أسئلة الصحفيين الحاضرين بالقاعة عل قائمة 23 التي اختارها بلماضي لتمثيل الجزائر في الحدث القاري، التي لاقت بعض الانتقادات.

وفي الهجوم قال بلماضي أن إصابة بلفوضيل جعله يختار بين هداف البطولة زكريا نعيجي وإسلام سليماني، إلا أنه فضل الأخير نظرا للخبرة الكبيرة التي اكتسبها في المنافسات القارية والدولية مع المنتخب، بالإضافة إلى طريقة لعبه المختلفة عن بغداد بونجاح ما يتيح تنوعا في هجوم الخضر.

وكشف بلماضي أنه كان في اتصال دائم مع سليماني، مضيفا أنه يثق تماما في إمكانيات صاحب 30 ربيعا نظرا للفعالية الكبيرة التي يتمتع بها.

فيما يخص قضية هداف مونبولي أندي ديلور، أكد بلماضي أن الأخير لا يمكنه تمثيل المنتخب حاليا بسبب تأخر عملية تأهيله على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم.

في وسط الميدان، أكد بلماضي أن غياب أسامة شيتة وفكتور لكحل اضطره إلى استدعاء قديورة رغم غيابه عن المنافسة، مضيفا أنه يعتمد على خبرة قديورة مع المنتخب في مثل هذه المواعيد.

فيما يخص تايدر وبن طالب، أكد بلماضي أن الأول تراجع مستواه ما دفعه للاعتماد على عنصرالشباب المتمثل في بلقبلة وبوداوي وبن ناصر، أما الثاني ابعدته الإصابة وسيجري عملية جراحية قريبا.