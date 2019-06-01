راسلت عائلة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من أجل إطلاق سراحها.

وجاء في رسالة موقعة باسم الأخ الأكبر للويزة، عبد المجيد حنون "تعلمون أن السيدة لويزة حنون تقبع في سجن البليدة منذ قرابة شهر لأسباب سياسية لا نناقش فيها، رغم اعتقادنا بأن ذنبها الأساس هو حبها الشديد لوطنها، وكفاحها منذ أربعين سنة من أجل تطور هذا الوطن وشعبه".

وحسب نفس الرسالة فإن حنون تمر بوضع صحي لا يمكنها من تحمل ظروف السجن، إضافة إلى سنها الذي لم يعد يساعدها على تحمل المشاق.

وفي الأخير التمس "آل حنون" من بن صالح إطلاق سراح لويزة حنون بمناسبة الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، يضيف نص الرسالة.