سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 1.84 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل عجز قدره 1.83 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأن الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى 13.33 مليار دولار ما بين جانفي ونهاية أفريل 2019 مقارنة بـ 13.53 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، بانخفاض طفيف نسبته 1.5 بالمائة.

أما الواردات فقد تراجعت إلى 15.17 مليار دولار مقابل 15.37 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.30 بالمائة.

ووفقا لنفس البيانات فإن صادرات الأشهر الأربعة الأولى 2019 غطت حاجيات البلاد من الاستيراد بـ 88 بالمائة، أي نفس النسبة المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.