تمكنت مصالح الدرك الوطني ببراقي مؤخرا من تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص تحترف سرقة المركبات تنشط على مستوى الجزائر العاصمة، حيث قامت بسرقة 21 مركبة من مختلف الأنواع.

وأكدت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، اليوم السبت ، في بيان لها، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة قامت بفتح تحقيق في قضية سرقة شاحنة صغيرة لأحد المواطنين، و بالاستعانة بعنصر الاستعلامات و فوج الشرطة التقنية والعلمية تم التوصل إلى فك خيوط وملابسات سرقة 21 سيارة من مختلف الأنواع والتي نفذت عبر بلديات الشراقة وزرالدة و الدويرة و براقي من تدبير ثلاثة أشخاص.

وأوضح ذات المصدر أن التحريات أفضت إلى اكتشاف هوية السيارة التي كانت تستعمل في عملية السرقة وهي ملك لإحدى وكالات تأجير السيارات قامت باستئجارها لأحد الأشخاص يدعى (س.م) لفترة ثلاثة أشهر والذي استغلها في تنفيذ عمليات السرقة.

وبعد تحديد المشتبه فيه الأول وترصد تحركاته و إلقاء القبض عليه - يضيف البيان- تم توقيف المشتبه فيهما الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (ب.ج) و (ح.ع) مع حجز المركبة التي كانت تستعملها العصابة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وقد توصل التحقيق وعمليات التفتيش إلى حجز وصولات إدارية رسمية مزورة، للوحات الترقيم الخاصة بالسيارات كلها مزورة كانت تقوم بتركيبها بالسيارات المسروقة للإفلات من التفتيش والمراقبة أثناء تنقلاتهم، و ليتم بيعها لاحقا بعد تفكيكها إلى قطع غيار في إحدى الولايات الشرقية. كما تم حجز أدوات ميكانيكية مختلفة كانت تستخدم في عمليات السرقة، و كذا مفاتيح خاصة بتشغيل المركبات من مختلف الأنواع، وشرائح مختلفة للهاتف النقال مسجلة باسم أشخاص آخرين يتم تغييرها باستمرار للتملص والتهرب من المسؤولية، قفازات جلدية، شريط لاصق كما مكن التفتيش من حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات المسروقات يقدر بـ 108 مليون سنتيم و 14 قرص مهلوس، وفق ذات المصدر.

للإشارة، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة بتوفر ظرف التعدد، الكسر، الليل و الاستعانة بمركبة، التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، تقليد واستنساخ مفاتيح، حيازة أقراص مهلوسة أين تم إيداعهم الحبس.