أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بالبليدة ، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت كمية "كبيرة" من الكيف المعالج تقدر بأكثر من ثلاثة 03 قناطير .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات النوعية لصد انتشار آفة المخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بالبليدة يوم 31 ماي 2019، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة قناطير و(32) كيلوغراما بالإضافة إلى مركبتين (02)".

وفي نفس السياق، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي - يضيف البيان- على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 7526 لتر وحجزت مركبتين02 ، في حين تم توقيف 06 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالطارف وعين صالح.

كما تمكن عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة، أم البواقي، تبسة وبسكرة من توقيف أربعة 04 أشخاص وحجز 03 بنادق صيد، و1474خرطوشة، طائرة واحدة بدون طيار ومركبتين02 سياحيتين. من جهة أخرى تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من إنقاذ خمسة مواطنين كانوا عالقين في سيارتهم جراء الفيضانات التي شهدتها منطقة جانت بالإضافة إلى مركبتين .