رحيل زارع البسمة بين الأطفال البهلواني" زينو"

توفي صبيحة اليوم الفنان البهلواني لطفي هلالي المدعو " زينو" عن عمر يناهز 47 سنة بمصلحة الاستعجالات الطبية بمركز ألاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، بعد أسبوع في مصلحة الانعاش إثر عملية جراحية على الأمعاء في الجناح 5 بالمستشفى المذكور. سيتم تشييع جنازة الفقيد زوال اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة عين البيضاء بوهران بعد صلاة الجنازة بمسجد مالك بن أنس بشارع تلمسان. اشتغل " زينو" رفقة المرحوم حميميش و مع كل الفرق الفكاهية الوهرانية و الفنان نكاع في إحياء السهرات الليلية و الحفلات و الأعراس و المناسبات الخاصة بالأطفال و عمليات التضامن مع الأطفال المرضى، كان بشهادة رفاقه، يرفض تقاضي الأموال في مثل هذه العمليات. كان الراحل يعمل كعون استقبال بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب رفقة زوجته التي تشاركه نفس هواية العروض البهلوانية، بحيث قاموا بتأسيس ثنائي " زينو ز زوينة" و توسعت الفرقة لتشمل ابنتهم الوحيدة.