في خطوة تصعيدية جديدة ، أقدم مجموعة من عمال الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بحاسي مسعود ، على نصب خيمة أمام مدخل قاعدة الحياة 5 جويلية مثبتين شعارات مطالبة برحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة.

وجاء هذا التصعيد في سياق التوترات التي خلفها قرار جديد للمدير العام وصف بالتعسفي والخطير يتمثل في غلق قاعدة الحياة الواقعة بمنطقة "ارارة" وبداخلها زهاء 800 عامل ، في إجراء زاد من حدة الاحتقان الحاصل في القواعد العمالية للشركة التي رفعت مطلب رحيل الرئيس المدير العام واعتبرته أولوية.

وقال العمال المعتصمون أمام قاعدة الحياة 5جويلية ، أنهم سيثبتون في موقعهم ويحولون المكان إلى مطعم لطهي الطعام في ما تبقى من ايام رمضان نكاية في القرارات التي اتخذها المدير العام من بينها غلق مطاعم المؤسسة في وجه العمال من إضعاف حراكهم المطالب بالحقوق المهنية .

واعلنت العديد من الأوساط في ورقلة وحاسي مسعود ، تضامنها مع عمال المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى مطالبة الوصاية بوضع حد للتعسف الذي يمارسه المدير العام في حق أكثر من 11 ألف عامل موزعون عبر ورشات شركة سوناطراك في حاسي مسعود ، كما طالبت بفتح تحقيق في في قرار حرمان العمال من أجرتهم الشهرية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك.