أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حزنه العميق إزاء مصرع الإسباني خوسيه أنطونيو رييس مهاجم نادي رسنال الإنجليزي السابق في حادث مرور.

وذكر "الفيفا" - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم السبت: "نشعر بحزن عميق لرحيل خوسيه أنطونيو رييس اليوم.رييس كان ضمن منتخب إسبانيا الذي شارك في كأس العالم عام 2006.. إننا نعرب عن تعازينا لأحبائه".

وكان نادي إشبيلية لكرة القدم قد أعلني في وقت سابق اليومي مصرع لاعب كرة القدم الإسباني رييس عن عمر ناهز 35 عاما إثر حادث سير.