أطاحت قوات الدرك الوطني بولاية غليزان بشخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر الفايسبوك من خلال نشره صور لأطفال يعانون من تشوهات ويوهم الناس من خلالها على انه جمعية خيرية تجمع الأموال لمعالجة أصحاب تلك الصور.

وحسب بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ، تمكنت وحدات المجموعة من وضع حد لنشاط أحد الأشخاص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وأضاف ذات البيان بان العملية تمت اثر تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مجهول من أجل استغلال صورة شقيقه الأصغر المريض مرفقة بمنشور يستعطف من خلاله الناس لمساعدته لإجراء عملية جراحية للطفل، على إثرها وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم التعرف على الشخص المتورط وتوقيفه، حيث بين التحقيق أنه متعود على نشر صور لأطفال يعانون من تشوهات ويوهم الناس من خلالها على أنه جمعية خيرية تسمى " جمعية ناس الخير الخيرية تجمع الأموال لمعالجة أصحاب تلك الصور، حيث سبق له وأن جمع مبالغ مالية من خلال نشره صورتين على هذه الصفحة تحصل عليهما من موقع الفايسبوك، لطفلين يعانيان من تشوهات على مستوى الوجه، الأولى تخص طفل من جنسية مغربية نشرها خلال شهر مارس 2018، والثانية تخص طفل جزائري نشرها خلال شهر نوفمبر 2018، تمكن من خلال 240 عملية إيداع للأموال بحسابه الجاري البريدي من جمع مبلغ مالي إجمالي قدره مليون ووسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ومئتي دينار جزائري (1.775.200 دج)،وعقب الانتهاء من التحقيق معه تم تقديم المعني أمام النيابة أين تم إيداعه الحبس.