فاز فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام بالدقيقة الثانية من ضربة جزاء احتسبها الحكم السلوفيني سكامينا.

وعزز ديفوك أوريغي تقدم الريدز بتسجيله الهدف الثاني ببراعة من تصويبة داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة متقنة من ماتيب.

وفشلت كل محاولات توتنهام لإدراك التعادل، حيث نجح ليفربول في إحكام دفاعاته بقيادة نجمه الهولندي فان دايك وحارسه المتميز البرازيلي أليسون الذي تصدى بنجاح لأي محاولة للوصول إلى شباكه.

وسبق لليفربول الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات في أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، في حين لم يحقق توتنهام اللقب مطلقا.

يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد.