التقى اليوم عمال المديرية الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي " تيديا" ببشار في وقفة احتجاجية مؤكدين على مطلب تنحية المدير الجهوي، ومثمنين ما وصفه تدخل وزير القطاع الذي تعهد بإيفاد لجنة تحقيق وهذا بعد اللقاء الذي جمعه مع الأمانة الوطنية لنقابة عمال البث الإذاعي والتلفزي. واتفق العمال مبدئيا على تجميد الوقفات الاحتجاجية لغاية ما ستسفر لجان التفتيش التي ستحل تباعا بعد عيد الفطر.

وكانت الوقفات الاحتجاجية المتواصلة دفعت المفتش الجهوي للعمل للتحرك بعد تلقيه تقارير وصفتها مصادر "الخبر" بالكارثية لتسيير المديرية الجهوية وحقوق العمال المنتهكة فضلا عن التجاوزات الخطيرة. واستنادا لمصادر "الخبر" فإن المفتش الولائي للعمل كان يسعى لقبر أي تحرك ضد المديرية الجهوية للبث الإذاعي، إلا أن تدخل المفتش الجهوي أجهض هذه المحاولة، ليتم إرسال لجنة تفتيش وقامت بمعاينة جميع المصالح التابعة للمديرية الجهوية وتفقد كل الإجراءات محل شكاوى العمال، لتتوج بتقرير وصفته ذات المصادر بـ"الأسود".



ومنطلق احتجاج العمال في أسبوعهم السادس على التوالي هو الانحراف بالسلطة عن مسارها القانوني في تسيير المديرية والتعسف عن طريق استغلال السلطة لممارسة مختلف مظاهر الحقرة من بينها عزل وتهميش الكفاءات والإطارات والتضييق على العمل النقابي والممثلين النقابيين.