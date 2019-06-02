رمت الأزمة الحاصلة بين شركة النفط الجزائرية سوناطراك وبين الشركة الفرنسية “توتال”، حول أحقية شراء أسهم شركة “أناداركو” الأمريكية في حقول النفط الجزائرية، بضلالها على أجواء الحراك الشعبي في جمعته الخامسة عشرة، في عديد المسيرات على المستوى الوطني من الجزائر العاصمة إلى تلمسان. ويظهر في الصورة طفل شارك في مسيرة تلمسان وهو يحمل لافتة كتب عليها “لا لشراء أسهم البترول الجزائري من قبل شركة “توتال” الفرنسية”، في خرجة ترجمها البعض أن الحراك الشعبي واع بالتحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الوطن.