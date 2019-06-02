أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن عودة الأمطار المصحوبة بالبرد إلى ولاية اليزي في نشرية خاصة تمتد من منتصف نهار اليوم الأحد إلى صبيحة الإثنين مع توقعات بتسجيل كميات أمطار تصل أو تتجاوز 25 ملم محليا.

وسجلت ولاية إليزي تضرر عدد معتبر من المنازل التي غمرتها المياه جراء الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة نهاية الأسبوع والتي تسببت أيضا في انسداد قنوات الصرف الصحي في شوارع مدينة جانت وانغمار الطرقات بالأوحال والأتربة وغلق العديد من الطرق في وجه حركة السيارات وقطع الكهرباء في أماكن عديدة من المدينة.

وسارعت فرق الحماية المدنية للمنطقة بالتدخل السريع لامتصاص المياه التي غمرت المنازل، وأوضح مدير الحماية المدنية لولاية إليزي محمد بولاكي، "لحسن الحظ لم نسجل ضحايا بشرية لكن هناك عدد كبير من المنازل المغمورة بالمياه ونحن نعمل لتحديد أولويات التدخل".

وكانت السلطات المحلية لإليزي قد تنقلت فور سقوط الأمطار إلى المدينة المتضررة للوقوف على وضعية الأحياء المتأثرة، وقد أكد الأمين العام لولاية إليزي فضيل ضويفي أنه تم تشكيل خلية أزمة من أجل إحصاء السكنات المتضررة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية.