سيكون اليومان الأول والثاني من شهر شوال عام 1440 هجري الموافقان لعيد الفطر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بلاغ للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر، أن"يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1440 هجري الموافقين ليومي الأول والثاني لعيد الفطر المبارك يعتبران يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية ". وأضاف نفس البلاغ، أنه " يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".