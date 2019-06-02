أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأحد ، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت يوم 01 جوان 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود الجزائرية المالية بأدرار ، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على ثلاث (03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية (01) تكرارية وخمس (05) قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى مخزنين (02) وكمية من الذخيرة تقدر بـ (453) طلقة من عيارات مختلفة.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، ثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط، فيما ضبط حراس السواحل بالقالة، ثلاثة (03) آلات تستعمل في صيد المرجان بطريقة غير شرعية.