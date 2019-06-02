شن، صباح اليوم الأحد، المئات من عمال مصنع "سوفاك" لتركيب سيارات فولكسفاغن ابيزا وسكودا بالقطب الصناعي ببلدية سيدي خطاب بولاية غليزان، وقفة احتجاجية أمام مقرها منددين بقرار وزارة الصناعة والمناجم والقاضي بتسقيف استيراد أجزاء السيارات من الخارج وتحديد حجمها. وقد أطلق العمال المحتجون، نداء استغاثة إلى السلطات العليا للعدول عن القرار المفاجئ والذي ستترتب عنه نتائج وخيمة في شقيها الاقتصادي والتوظيف.

وقال المحتجون بأنه سيفضي إلى خفض الإنتاج أو توقفه بالإضافة إلى تسريح المئات من العمال أو إحالتهم على البطالة وغلق مصدر استرزاق عائلاتهم. كما أكد الناقمون على القرار في حديثهم لـ "الخبر"، بأن مصنع "سوفاك" الذي دخل مرحلة الإنتاج سنة 2017، يشغل 1200 عامل منهم 800 عامل متعاقدين و 400 عامل غير مباشر.