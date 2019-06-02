أعلن مسؤول أميركي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أبلغت البيت الأبيض بأنه لا مجال لتسييس الجيش الأميركي وسط جدل بسبب إرسال مسؤولين توجيها للبحرية الأميركية بإبعاد السفينة (يو.إس.إس. جون إس. مكين) عن الأنظار أثناء إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا في اليابان في الآونة الأخيرة.

وكان المكتب العسكري بالبيت الأبيض أصدر توجيها للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية بتخفيف مدى رؤية السفينة الحربية التي تحمل اسم منافس ترامب السياسي السابق أثناء إلقاء ترامب كلمته في اليابان الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جو بوتشينو في بيان: "الوزير باتريك شاناهان طلب من رئيس الأركان التواصل مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض وتأكيد أمره الرسمي بعدم تسييس وزارة الدفاع".