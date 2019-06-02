وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر كامل ولايات الوطن من خلال تدابير احترازية أمنية و وقائية لازمة لتأمين هذه المناسبة, حسب ما أورده يوم الأحد بيان للمديرية.

وتشمل الخطة الأمنية على تسخير تشكيل أمني في الميدان، يضم الدوريات الراكبة والراجلة لأفراد الشرطة لضمان أمن الأماكن والساحات العمومية، خاصة التي تشهد إقبالا كبيرا للعائلات والوافدين يومي العيد كالمساجد، الساحات العمومية، مراكز الترفيه والتسلية وكذا الأسواق والمراكز التجارية الكبرى.

ومن بين الإجراءات الأمنية التي تم وضعها تحسبا لهذه المناسبة، تدعيم فصائل الأمن المروري بتشكيلات شرطية تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.

وفي نفس الإطار، تم تدعيم فرق جمهرة شرطة النقل، الموزعة على مستوى محطات نقل المسافرين، من أجل ضمان تنقلات المواطنين، خاصة على مستوى محطات التراموي وميترو العاصمة.

كما تدعو المديرية جميع مستعملي الطريق العام، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وتضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 48-15، متمنية عيد فطر سعيد بدون حوادث.