في ختام مسيرة الجمعة رقم 15 من الحراك الشعبي، ارتأى أبناء عنابة تشكيل رسم بأكياس النفايات التي جمعوها، وهو عبارة عن شمعة، ورافقوا المبادرة على صفحة الدراجة الخضراء في “الفايسبوك”، بعبارات تنم عن حس فني رفيع وكما جاء فيه ما يلي “إذا كان الأمس ضاع... فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل... فلديك الغد... لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمعة مضيئة في غد جميل”… شباب عنابة ينظف ساحة الثورة وشوارعها وينصع لوحة بشعار “شمعة من أكياس النفايات”، “صائمون، صامدون ومتفائلون”