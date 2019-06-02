تعيش هذه الأيام عائلة الشهيد بوعرفة أحمد بمدينة مغنية، حالة من الغضب والقلق، بعد أن أقدمت اللجنة الولائية على الطعن في ولاية تلمسان لحرمانها من سكن اجتماعي بالرغم من أن دائرة مغنية منحتها إياه، والغريب في الأمر أن أرملة شهيد الواجب الوطني صدر في حقها قرار حرمانها من السكن في ذكرى سقوط الطائرة التي كان يقودها زوجها في مهمة في نواحي المشرية بولاية النعامة رفقة ضابط كبير كان برفقته منذ عامين. وبسبب ذلك يعرف شارع الشهداء مسقط رأس الشهيد حالة من الغليان بعد حرمان العائلة من حق مشروع ما دامت لا تملك سكنا يأوي أبناء الزوج المتوفي.