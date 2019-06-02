بالرغم من برمجة 54 تحصيص، يسير توزيع القطع الأرضية، المخصصة للبناء بولاية تبسة بسرعة السلحفاة، رغم أن المواطن يعلق عليها آمالا كبيرة سيما بعد أن أعلنت الحكومة عن ترسيم قرار يقضي باستفادة أصحاب هذه الملفات، بعد التحقيق العقاري من إعانات تشبه تلك الموزعة من قبل صندوق السكن بمبلغ 70 مليون سنتيم. كما يطالب أصحاب الملفات الحكومة بتعديل التعليمة التي تنص على تقدير مساحة القطعة الواحدة بين 200 و300 متر مربع وخفضها إلى ما بين 120 و150 متر مربع حتى يتضاعف عدد القطع ويتجاوز الـ20 ألف مستفيد ليكون العرض كافيا لطلبات السكان الذين يفضلون البناء الذاتي بدلا من الشقق في العمارات وتأخر مشاريع الإنجاز، فهل ستصدر الحكومة منشور إعانات الـ70 مليون سنتيم وتعديل مساحة القطعة الواحدة؟