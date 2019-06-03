وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين في مولودية وهران على استقالة رئيس مجلس الإدارة أحمد بلحاج الملقب بـ ''بابا'' خلال الاجتماع الذي عقدوه ليلة الأحد إلى الإثنين بوهران.

وأجل الاجتماع في قرار أول ولكن إصرار السلطات المحلية على ترتيب البيت الداخلي للنادي جعل الرئيس بلحاج، الذي أشرف على المولودية لمدة خمس سنوات كاملة، يستدعي المساهمين لترسيم استقالته التي كان قد أعلن عنها شفويا مباشرة بعد آخر لقاء لفريقه في بطولة الرابطة الأولى للموسم المنقضي.

لكن الأعضاء المساهمين في الشركة الرياضية للمولودية لم يفصلوا بالمناسبة ملف خليفة الرئيس المستقيل باعتبار أن كل الآمال معلقة على شراء شركة ''هيبروك'' التابعة لسوناطراك لأغلبية أسهم الشركة الرياضية للنادي الوهراني بناء على عقد الشراكة المبدئي الذي أبرم بين الطرفين في جانفي المنصرم.

لكن ومنذ تلك الفترة لا تزال الأمور تراوح مكانها في هذا الجانب مما دفع المجتمعين من أعضاء الجمعية العامة للمساهمين يقررون تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة رؤساء سابقين هم يوسف جباري، العربي عبد الإله وأحمد محياوي، للاتصال بإدارة ''هيبروك'' لمعرفة نواياها بخصوص إشرافها على النادي من عدمه بداية من الموسم المقبل.