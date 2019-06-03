سلمت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، وصولات تسجيل التصريح بتأسيس ثلاث منظمات نقابية

للعمال، وذلك في إطار متابعة عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن وصولات التسجيل هذه سلمت لكل من المنظمة الوطنية للقائمين بإدارة الأملاك العقارية، النقابة الوطنية المستقلة لعمال "موبيليس" والنقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير.

وحسب البيان، فان هذه العملية تندرج في إطار "تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد يوم 03 أفريل 2019 بخصوص دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة بتأسيس منظمات نقابية والبت فيها وفقا لأحكام القانون

رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم".

وتذكر الوزارة بأن مصالحها "تبقى مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل للإجابة عن انشغالاتهم في هذا الصدد".