انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن ثلاثة بالمئة منذ يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبلغت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم 61.28 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 % مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.

وتأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، ليصبح ماي أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ نوفمبر الماضي.

وقال ميثون فرناندو محلل الاستثمار لدى ريفكين للأوراق المالية في مذكرة يوم الاثنين "أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيكي إحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومورد كبير للنفط الخام".

وفي تحرك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول العالية المخاطر مثل النفط ووضعوا أموالهم في الأصول التي تعتبر ملاذا منا مثل المعدن النفيس.