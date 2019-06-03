دخلت، اليوم الإثنين، توسعة ترامواي قسنطينة الممتدة على مسافة 7 كلم انطلاقا من محطة زواغي سليمان (المحطة النهائية للترامواي حاليا) إلى غاية مدخل مدينة علي منجلي حيز الاستغلال التجاري.

وتتضمن هذه التوسعة الممتدة على 7 كلم والتي تم تزويدها بـ 24 عربة 5 محطات حيث ستضاف للخط الأول لهذه الوسيلة المخصصة للنقل العمومي والعاملة منذ جويلية 2013 انطلاقا من محطة بن عبد المالك رمضان بوسط مدينة قسنطينة إلى غاية حي زواغي سليمان على مسافة 8.1 كلم و 9 محطات.

وتطلبت توسعة ترامواي قسنطينة التي تم إطلاق أشغالها في 2017 من طرف مجمع كوسيدار وألستوم والتي تم تقسيمها إلى شطرين الأول انطلاقا من محطة زواغي سليمان وصولا إلى مدخل مدينة علي منجلي (على مسافة 7 كلم) و الثاني من مدخل مدينة علي منجلي (شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) على مسافة حوالي 4 كلم استثمارا عموميا بـ 30 مليار دج، حسب ما تم إيضاحه.

وقد تم توظيف وتكوين أكثر من 160 موظف جديد بين سائقين وأعوان تجاريين وأعوان بيع وآخرين للمراقبة و الصيانة من طرف مؤسسة استغلال الترامواي (سيترام) بقسنطينة من أجل تسيير هذه التوسعة.