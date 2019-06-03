استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية، الوزير الأول نور الدين بدوي حيث تم "تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية".

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، "استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين 3 جوان 2019، بمقر رئاسة الجمهورية نور الدين بدوي، الوزير الأول، حيث تم

تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية، كما تم التطرق الى أهم الاجراءات التي يتعين اتخاذها تحسبا للمرحلة القادمة".

من جهة أخرى، "قدم الوزير الأول لرئيس الدولة عرضا حول مشاركته في أشغال القمة العربية الطارئة وكذا الدورة الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتان انعقدتا بالمملكة العربية السعودية".

وكان المجلس الدستوري، قد أعلن أمس الأحد في بيان له عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في اطار انتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية القادم، مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.