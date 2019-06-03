تمكنت قوات الشرطة بالمطار الدولي بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تتكون من 42 شخصا، تختص في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 315000 أورو،حسبما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم في بيان لها.

و أضاف البيان أن "هذه العملية النوعية لشرطة مطار قسنطينة، جاءت بعد تفطن أفراد الشرطة خلال مرحلة المعالجة الشرطية لجوازات سفر المسافرين، المتوجهين إلى تونس وتركيا، لوجود نشاط مشبوه لأحد الأشخاص، الذي يقوم بمرافقة شركائه ومنحهم مبلغ 500 7 أورو للشخص الواحد، مزودين بوصل من البنك".