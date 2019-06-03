نظم عدد من عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبة حضري بالوادي اليوم الإثنين وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن أثناء أداء عملهم.

و أوضح سائقون وإداريون تجمهروا أمام مقر المؤسسة بوسط مدينة الوادي أن هذه الحركة الاحتجاجية تنظم للتعبير عن استيائهم من "تزايد حالات الاعتداء اللفظي والجسدي على السائقين وقباضي صناديق الحافلات من طرف أصحاب حافلات النقل الحضري والشبه الحضري التابعة للخواص".

ورفع المحتجون (أكثر من 93 عاملا) من سائقين وغيرهم من الإداريين لافتات تضمنت شعارات معبرة عن رفضهم العمل في هذه الظروف من بينها " نريد توفير الأمن"، "لا للاعتداء الجسدي على العمال"، "نعم للعمل في ظروف آمنة"، مطالبين السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية المعنية بالتدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية.

ومن جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري بالوادي الساسي هقي أن مصالحه سجلت العديد من حالات الاعتداء اللفظي والجسدي على العمال، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تدخل لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الأوضاع .