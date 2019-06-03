اجتمعتت،اليوم الإثنين، ثمانية أحزاب من المعارضة بمقر اتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية، لغرض إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

و شارك في هذا الاجتماع كل من حركة مجتمع السلم، طلائع الحريات، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني، حركة النهضة، حزب الفجر الجديد، اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، حزب الحرية والعدالة.

واتفقت الأحزاب المشاركة في هذا الإجتماع على النقاط التالية :

التأكيد على الحوار الجاد والمسؤول، الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الجزائري..

2- التأكيد على ذهاب رموز النظام المرفوضين شعبيا، من أجل نجاح هذا الحوار..

3- اعتبار ما صدر عن المجلس الدستور هو اجتهاد غير دستوري..

4- تثمين ما تحقق من إنجازات، بفضل وعي وثبات وصبر الحراك الشعبي، والدعوة إلى اليقظة ضد المخططات التي تستهدفه..

5- تجديد الدعوة إلى استمرار الحراك وسلميته وحضاريته، إلى غاية تحقيق مطالبه الحقيقية..

6- التأكيد على حماية الدولة الوطنية والثورة السلمية لتحقيق المطالب الشعبية..

7- دعوة الهيئات القضائية لممارسة مهامها الدستورية كاملة في محاربة الفساد، مع احترام الإجراءات القانونية والتمتع بالشفافية ومصارحة الرأي العام حفاظا على مصداقية السلطة القضائية..

8- الدعوة إلى لقاء وطني جامع لحل الأزمة وتلبية مطالب الشعب..