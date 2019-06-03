سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر 9000 شرطي لتأمين المواطنين وممتلكاتهم و تنقلاتهم خلال أيام عيد الفطر، وكذا لتسهيل حركة المرور، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية لاسيما بالأسواق والمساجد و الأماكن والساحات العمومية و محطات نقل المسافرين (البرية، السكة الحديدية، الميترو و الترامواي )، حيث يتم تنصيب تشكيلات لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط وتواجد دائم ومستمر لقوات الشرطة بالميدان.

كما ستقوم مختلف عناصر الشرطة بتأمين الحدائق العمومية وأماكن التسلية التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات التي تقصدها خاصة خلال الفترة الليلية للترفيه عن النفس، وعليه سيتم ضمان تواجد تشكيلات أمنية بعين المكان بضمان تغطيتها.

كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني، مواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات، في حين ستعمل أفواج راجلة وراكبة لأمن المقاطعات الإدارية على مسح وتأمين المحاور الرئيسية وكذا أماكن التواجد المكثف للمواطنين والعائلات,يضيف البيان.