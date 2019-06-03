أعلنت هيئة الأهلة المجتمعة بمسجد باريس الكبير عن نهاية شهر رمضان اليوم الإثنين و بالتالي فأول أيام عيد الفطر سوف يكون غدا الثلاثاء بفرنسا.



الإجتماع تم بحضور مجموعة من الشخصيات الدينية على رأسها عميد مسجد باريس دليل بوبكر إلى جانب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية احمت أوغراس و كذا مجموعة من الأئمة التابعين لفدرالية مسجد باريس و فدراليات المساجد الأخرى .



ودام الاجتماع أكثر من ساعة و نصف الساعة عقب الجدل الكبير الذي سبق الإعلان حول تحديد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر من قبل اتحاد الإخوان المسلمين الذي يعتمد على الحسابات الفلكية والتابع لمجلس الإفتاء الأوروبي الكائن بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، تم الخروج بالإعلان المذكور بعدما سبق أن جاء في تصريح لـ "الخبر" استحالة رؤية الهلال وكان من المقرر إعلان عن الأربعاء تتمة لثلاثين من رمضان مما كاد قد يقسم فرنسا بين شقين شق يفطر غدا الثلاثاء و الشق الآخر يوم الأربعاء.