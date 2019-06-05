أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة بتمنراست وعين ڨزام و تندوف، ثلاثة مهربين مع ضبط ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات التفجير والتنقيب عن الذهب.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جوان 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وتندوف ، ثلاثة (03) مهربين وضبطت ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات التفجير والتنقيب عن الذهب و(4،67) طن من المواد الغذائية و(130) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و (800) لتر من الوقود، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست مهربا وحجزوا (15000) وحدة من المواد الصيدلانية".

و من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل بكل من الغزوات وعنابة والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (74) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".