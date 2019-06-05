أطلق مؤخرا المتعامل العمومي بريد الجزائر خدمة جديدة تحت تسمية "حوالتك" تسمح بتحويل المال آنيا دون امتلاك حساب بريدي جاري.

وأوضحت المديرة المركزية للاتصال، إيمان تومي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "حوالتك هي خدمة آنية و بسيطة و مؤمنة لتحويل المال من خلال حوالة إلكترونية جاءت لإثراء عرض الخدمات المالية لبريد الجزائر".

وأضافت أنه للاستفادة من هذه الخدمة، يكفي للمواطنين التقرب من مكتب بريدي مزودين بوثيقة إثبات الهوية مع حمل هاتف وتقديم بعض معلومات (اسم و لقب و رقم هاتف) للشخص المرسل إليه بحيث يقوم المرسل بملأ استمارة متوفرة في أي مؤسسة بريدية أو بعد تحميلها على الموقع الإلكتروني www.poste.dz ، مع التحقق من التسجيل الصحيح لرقم هاتفه ورقم هاتف المستفيد.

وقالت تومي أنه "بعد إيداع الاستمارة التي تم ملؤها بشكل صحيح وتقديم بطاقة إثبات الهوية، يسلم ايصال دفع للمرسل و ترسل أنيا رسالة نصية قصيرة لهاتفه النقال و كذا لهاتف المستفيد تحوي الرقم المرجعي للحوالة و الرمز السري للتحويل مع دعوة المستفيد إلى التقدم إلى أي مؤسسة بريدية لسحب ماله".

و لأجل سحب المبلغ الذي تلقاه، يجب على المستفيد التقرب من أي مؤسسة بريدية متواجدة عبر القطر الوطني حاملا وثيقة إثبات الهوية و الرمز السري ومرجع الحوالة الواردة في الرسالة النصية القصيرة، أو في حال عدم توفرها، المعلومات ذات الصلة المقدمة من طرف مرسل الحوالة.

و أشارت ممثلة بريد الجزائر أن المبلغ الأدنى للتحويل حدد بـ 1.000 دينار جزائري، و المبلغ الأقصى بـ 200.000 دج.

و في حال عدم سحب المستفيد لمبلغ حوالتك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإصدار، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المرسل لأجل إشعاره بعدم استلام الحوالة.

في هذه الحالة - تقول تومي- يمكن للمرسل التقرب من أي بريد مركزي مزودا بوثيقة إثبات الهوية و بوصل الدفع لالتماس تسديد المبلغ مضيفة أنه إذ بعد انقضاء مدة 24 شهرا لن يكون بوسع مرسل الحوالة المطالبة بتسديد مبلغها.