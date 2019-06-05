توفي الفنان الكوميدي المصري محمد نجم، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.

وتناقلت الصحف العربية نبأ وفاة نجم بعد احتجازه في أحد المستشفيات، حيث انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية صور له من داخل العناية المركزة، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.

وتلقى معجبو الفنان محمد نجم من مختلف أنحاء الوطن العربي نبأ وفاته بمزيد من مشاعر الحزن، حيث انهالت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربة عن حبها لفنه وشخصه.

يذكر أن محمد نجم الذي يعد أحد رواد الكوميديا المسرحية المصرية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضي دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير. واكتسب نجم شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.