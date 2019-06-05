يرتقب أن تعلن محكمة التحكيم الرياضي عن قرارها النهائي بخصوص الشكوى التي تقدمت بها إدارة وداد تلمسان في قضية مباراة فريقها أمام جمعية الشلف يوم 10 جوان الجاري، حسب ما استفيد اليوم الأربعاء من النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم.

وأوضح نفس المصدر بأن جلسة الاستماع إلى الرئيس الجديد للوداد، نصر الدين سليمان، ومحامي النادي قد جرت يوم الإثنين المنصرم حيث دافع خلالها الطرف التلمساني عن موقفه من القضية التي تعود وقائعها إلى المباراة أمام جمعية الشلف على ميدان الأخير يوم 4 ماي المنصرم ضمن الجولة الـ 30 والأخيرة من بطولة الرابطة الثانية. ويحتج مسيرو نادي ''الزيانيين'' على إعلان الحكم عن نهاية اللقاء قبل انتهاء وقته الإضافي وذلك بعد اجتياح الأنصار المحليين لأرضية الميدان في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تعادل الطرفين (1-1)، وهي النتيجة التي خدمت ''الشلفاوة'' في سباق الصعود إلى الرابطة الأولى بخلاف منافسهم المجبر يومها على الفوز لمرافقة اتحاد بسكرة ونجم مڨرة إلى ساحة الكبار. وقبل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، كانت إدارة الوداد قد قدمت احترازات في هذا الشأن إلى كل من لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم ولجنة الطعون التابعة للاتحاد الجزائري للعبة، ولكنها قوبلت بالرفض.