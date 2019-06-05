أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية ما وصفه بـ"القمع الأعمى" الذي تعرض له الشعب السوداني من طرف "النظام الدكتاتوري".

وجاء في بيان للحزب اليوم الأربعاء "خضع الشعب السوداني مرة أخرى، للتقتيل من النظام الديكتاتوري المطلق لعدة عقود، الشعب السوداني يجد نفسه مرة أخرى أمام القمع والتقتيل في اليوم السابق لعيد الفطر، يوم التقوى والتسامح، ووفقًا للمصالح الطبية السودانية، الحصيلة حوالي 60 قتيلا ومئات الجرحى".

وأضاف البيان "لا شيء يمكن أن يبرر اعتماد الجيش السوداني على هذه الحملة القمعية باستخدام الذخيرة العسكرية الحقيقية - التي لا توصف- ضد السودانيات والسودانيين الذين لا حول لهم ولا دفاع، فقط عبروا بحشود وبسلم عن أملهم في قيام دولة مدنية ديمقراطية، واستعادة كرامتهم وحريتهم".

وتابع البيان "يدين حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة هذا القمع الأعمى ويعبر عن تضامنه مع الشعب السوداني ويشيد به وبشجاعته وتصميمه على التخلص من نظام شمولي".