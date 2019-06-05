سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 10 آلاف حالة تسمم غذائي في سنة 2018 تسببت في وفاة 7 أشخاص.

وأرجعت حصيلة قدمها لوكالة الأنباء الجزائرية مدير الوقاية بالوزارة الدكتور جمال فورا ر أسباب التسممات الغذائية التي تعد ظاهرة عالمية على الخصوص إلى "عدم احترام قواعد النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية سيما سريعة التلف"، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل سنويا بين 5 إلى 10 آلاف حالة سنويا متسببة في بعض الوفيات كما تبلغ تكلفة التكفل بهذه الحالات 54 مليون دج .

وحذر نفس المسؤول بالمناسبة من التعرض إلى هذه الإصابات خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ويشهد تنقلات واسعة للأشخاص مع انتشار المطاعم المتنقلة سيما على شواطئ البحر وكذا المخيمات الصيفية وتنظيم الأعراس والولائم الجماعية