أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أن نسبة الاستجابة للمداومة عبر ولايات الوطن خلال يومي عيد الفطر تراوحت بين 98 و100 بالمائة.

وأكد بولنوار أن عدد التجار المداومين بلغ 60362، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف تاجر فنحوا محلاتهم تطوعا.

وأضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل ارتفاع مؤقت في أسعار الخضر والفواكه، مرجعا ذاك إلى توقّف الفلاحين عن جني محاصيلهم ( الفلاحون غير معنيين بالمداومة )، مؤكدا أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع عودة الفلاحين إلى مزارعهم وتموين السوق.

كما أكد بولنوار أن "أغلب أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين عملوا خلال يومي العيد مع التأكيد على أنّ محطات النقل البرّي استمرّت في الخدمة و كذلك محطات خدمات الوقود".