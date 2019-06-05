أعلن نادي باريس سان جيرمان رحيل حارسه الإيطالي بوفون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 41 عامًا، إلى صفوف العملاق الفرنسي في عام 2018 ولمدة عام واحد قادمًا من يوفنتوس.

وقدم باريس سان جيرمان الشكر لحارس يوفنتوس السابق، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل".

وتابع: "وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم".