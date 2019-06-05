أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، ارتفاع ضحايا عملية فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، والأحداث التي تلته، إلى 100 قتيل.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها بـ"فيسبوك"، إن هناك "10 شهداء جدد ارتقت أرواحهم الطاهرة برصاص ميليشيات المجلس (العسكري) ليصبح عدد الذين تم حصرهم فقط 60 شهيدا".

وقالت اللجنة، في بيان آخر، إنه "تم حصر 40 جثة لشهدائنا انتُشلت من نهر النيل بالأمس، تم أخذها بتاتشرات (سيارات نقل صغيرة) تتبع لمليشيات الجنجويد (موالية للنظام) لجهة غير معلومة".

وطالبت اللجنة، في بيانها، الأطباء بالتوجه للمستشفيات القريبة لأماكن سكنهم، "فما زالت ميليشيات الجنجويد ترتكب المجازر وأعداد الإصابات في تزايد مستمر".

وكان آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.