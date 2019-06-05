أعلنت قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية لقاءها كل من الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الحقوقي علي يحيى عبد النور، المحامية ورئيسة حزب زوبيدة عسول، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادة الوطنية لحزب العمال.

وأضاف بيان للحزب اليوم الأربعاء أن هذه اللقاءات تندرج ضمن الاجتماعات التي بدأها "الافافاس" مع الطبقة السياسية والنقابات وممثلي المجتمع المدني بهدف الذهاب نحو ندوة للتشاور وتوافق الآراء دون أي شروط مسبقة في غضون فترة زمنية معقولة.

وأضاف البيان "خلال هذه المقابلات، أتيحت لنا الفرصة لتقديم وجهة نظرنا حول الوضع السياسي الحالي ومبادرتنا السياسية للخروج من الأزمة لبناء الجمهورية الثانية وكذلك الدعوة التي أطلقها الأفافاس الرامية إلى الذهاب إلى ندوة وطنية للحوار والتشاور".

وكان الحزب قد التقى مؤخرا كل من لخضر بورقعة، مصطفى بوشاشي، ناصر جابي، نور الدين بودربه، اسماعيل لالماس، فارس مسدور، ممثلون عن تنسيقية النقابات المستقلة (المكونة من 13 نقابة) وكذلك وفد عن تجمع المجتمع المدني.