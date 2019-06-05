توشك العلاقة التي تربط فريق شبيبة القبائل بالمدرب الفرنسي، فرانك دوما، على الانفصال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف نفس المصدر أن رئيس "الكناري"، شريف ملال، أعرب للمناجير الخاص بالتقني الفرنسي، عن رغبته في فصل العلاقة مع دوما، الذي لا يزال يرتبط بعقد مع النادي "القبائلي" لمدة سنة.

وأضاف ملال أنه مستعد للتفاوض على "شروط رحيل المدرب" و" تحمل العواقب"، كما أوضح المصدر أن العلاقة بين الرجلين قد تدهورت مؤخرا بسبب "تدخل" أعضاء إدارة النادي في صلاحيات وعمل مسؤول العارضة التقنية.

وبلغت هذه التدخلات الى درجة "لم يتقبلها دوما" ما بين الشوطين من مباراة الفريق أمام المستضيف حسين داي (فوز 2-1)، لحساب الجولة الـ29 وما قبل الأخيرة من البطولة الوطنية.

وخلال هذا اللقاء وقعت نقاشات حادة في غرفة تبديل الملابس بين ملال الذي جاء "لتوبيخ اللاعبين" ودوما الذي تدخل للدفاع عن عناصره، ومنذ ذلك الحين تكون العلاقة "قد تعقدت" بين الرجلين.

ولم يتقبل دوما، الذي تولى مقاليد العارضة الفنية في الموسم الماضي، وصف ملال للحصيلة الفنية لشبيبة القبائل بـ"السلبية"، حيث اعتبر التقني الفرنسي، أن النتائج المحققة "إيجابية" كون الفريق أنهى الموسم نائبا للبطل ويستعد للمشاركة في منافسة قارية (رابطة الأبطال)، بعدما كان يلعب على البقاء لعدة مواسم "قبل وصوله".