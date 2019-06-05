قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه لا توجد حاجة للسرعة فيما يتعلق بمحادثات الاندماج بين شركتي صناعة السيارات رينو وفيات-كرايسلر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار، مؤكدا أنه يرغب رغم ذلك أن تمضي الصفقة قدما.



وقال لومير لتلفزيون بي.إف.إم يوم الأربعاء، مشيرا إلى محادثات الاندماج، ”يجب أن نأخذ ما يكفي من الوقت للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. وتابع ”نريد إجراء هذا الدمج“ مضيفا أن الحكومة تريد أيضا ضمانات بخصوص وظائف الكيان الجديد ووجود مقر في باريس وحوكمة الشركة.



وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن فيات كرايسلر تمكنت من حل خلافات رئيسية مع فرنسا بشأن اندماجها المقترح مع رينو، لتتقدم محادثات الخطة يوم الأربعاء صوب اتفاق محتمل. وربما يمهد التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بنفوذ فرنسا الطريق أمام مجلس إدارة رينو للموافقة على صفقة والبدء في عملية طويلة للاندماج الكامل.



وتجري فيات كرايسلر ورينو والحكومة الفرنسية، التي تملك 15 بالمائة في الأخيرة، محادثات بشأن عرض شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية لخلق ثالث أكبر شركة سيارات في العالم. ورحبت فرنسا بالصفقة، شريطة ضمان الوظائف المحلية والمصانع في رينو والمحافظة أيضا على التحالف القائم مع نيسان اليابانية.