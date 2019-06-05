حجز حرس الحدود خلال عمليات قامت بها في ولاية تلمسان، أمس الثلاثاء، كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بحقل فلاحي .



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الأربعاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات النوعية الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقف حرس الحدود بتلمسان ، يوم 04 جوان 2019، تاجري (02) مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (490) كيلوغراما، كانت مخبأة بحقل فلاحي".



وأضاف ذات المصدر"تأتي هذه العملية لتضاف إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة عبر كافة أنحاء البلاد وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراقها بهذه السموم".