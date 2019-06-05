تقدمت عائلة “جلول بن صافية”، مراسل القسم الرياضي بجريدة “الخبر” في ولاية عنابة، بالشكر الجزيل إلى كل المواطنين والمواطنات ممن اطمأنوا على الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها جلول في الفترة الأخيرة، وخصت العائلة الكريمة للزميل الصحفي جلول بن صافية بالشكر والي عنابة توفيق مزهود، نظير واجب الزيارة الطيبة وغير المنتظرة التي خص بها والدهم جلول وهو على فراش المرض. وقد تنقل الوالي شخصيا عشية الأحد الماضي، قبل دقائق من موعد أذان الإفطار، إلى المنزل العائلي للزميل جلول في بلدية سيدي عمار، للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أعطى الوالي توفيق مزهود التوجيهات اللازمة لمسؤولي قطاع الصحة بالولاية لتقديم المساعدة والدعم والمرافقة الصحية على جميع المستويات إلى الزميل جلول، داعيا له بالشفاء والعافية من محنة المرض التي يمر بها.