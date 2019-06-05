يتردّد هذه الأيام والي ولاية حدودية شرقية برفقة رئيس مجلس شعبي ولائي، دوريا على بيوت الله فجأة وفي حي مختلف يوميا لخلق انطباع بأنه وولي نعمته الوالي لا يوجد ما يشوب سيرتهما، حيث يقومون بالتودد كذلك لإطارات وقضاة على المستوى المحلي والمركزي، وهذا بعد أن لاحقتهما شبهة التورط في البزنسة في عقار الدولة مع مقاولين وابتزاز المتورطين في ملفات كبرى من الموظفين والمديرين بتقديم وعود التستر عليهم بمقابل مالي كبير. غير أن الشارع المحلي ينصحهما بعدم محاولة المناورة بالنظر إلى أن المنجل قريب وعلى مداخل هذه الولاية وأن عدالة التليفون قد ولى بقرار من الشعب.