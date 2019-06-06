حددت فترة البيع بالتخفيضات بولاية الجزائر من 21 جويلية إلى 31 أوت المقبلين.

يتم استقبال طلبات التجار الراغبين في هذا النوع من البيع الترويجي (بيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية)، حسب بيان لوزارة التجارة نشر عبر موقعها في الأنترنت، عن طريق البريد الإلكتروني بغية تسهيل الإجراءات الإدارية.

للتذكير، فإن هذا النوع من البيع بالتخفيض لا يمكن أن يكون إلا للسلع التي يتم اقتناؤها من طرف المتعاملين الاقتصاديين منذ ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيضات. وبالتالي فإن عملية البيع بالتخفيض للفترة الصيفية 2019 ستنطلق أيضا خلال الفترة ما بين جوان و أوت و سبتمبر للسنة الجارية.

وتَم تحديد تواريخ سريان فترات البيع بالتخفيض للفترة الصيفية على مستوى كل ولاية، بموجب قرار من الوالي و هذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18 يناير2006 و المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

و في ولاية وهران، فإن التخفيضات الصيفية 2019 انطلقت من 1 جوان و تستمر إلى غاية 11 أوت، أما بالنسبة لولاية عنابة فإن هذه الفترة تم تحديدها في 18 جويلية إلى 31 أوت.

وبولاية قسنطينة فإن التخفيضات ستبدأ من 1جويلية إلى 11 أوت. أما التخفيضات لكل من ولاية سطيف وباتنة وبجاية وتيزي وزو والبليدة حددت من 21 جويلية إلى 31 أوت 2019 . وتبقى مصالح وزارة التجارة (الإدارة المركزية، المديريات الجهوية و المديريات الولائية)، في خدمتكم من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الإلكتروني www.commerce.gov.dz.