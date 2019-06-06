أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن اجتماع الدول المشاركة في صفقة "أوبك+" تأجل إلى تاريخ 2 و4 جويلية المقبل.

وقال نوفاك رداً على سؤال حول موعد اللقاء: " 2 و4 جويلية… ويناسبنا 2و3و4 جويلية".

وأضاف نوفاك بأن وزارة الطاقة الروسية لم تغير توقعات إنتاج النفط في عام 2019، بسبب الوضع حول حادثة خط أنابيب "دروجبا"، قائلاً بهذا الصدد: "لم تتغير توقعاتنا بعد. في حال طرأت أي تغييرات، الآن، سنكون قادرين على توفير تجديد للموارد بحلول نهاية العام".

ويذكر أن موعد اجتماعات منظمة "أوبك" و"أوبك +"، تم تحديده بداية الأمر يومي 25 و 26 جوان، على التوالي. وخططت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا، بما في ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من 2019. وفي ذات الوقت، نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر في أواخر شهر ماي، أن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات جوان إلى أوائل جويلية.

هذا وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك+"، الذي عقد في منتصف ماي، بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري في جوان، بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك+"، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.