أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان، أن "نيمار خضع للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل". وتابع: "نظرا لخطورة الإصابة لن يتمكن نيمار من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وتعرض النجم البرازيلي لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام قطر، حيث ترك الملعب في الدقيقة 17 وذهب مباشرة إلى غرفة الملابس مع وضع الثلج حول كاحله الأيمن.

وقال التلفزيون البرازيلي إن نيمار نقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل 9 أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا.

وتأتي الإصابة في فترة صعبة لمهاجم باريس سان جرمان بعد تجريده من شارة قيادة المنتخب بالإضافة إلى اتهامه بالاغتصاب هذا الأسبوع.